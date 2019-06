CariploCREW Call, il bando per start up, imprese, enti e associazioni italiane che vogliono sviluppare tecnologie, prodotti e servizi per il supporto di persone con disabilità e dei loro caregiver, chiude il 1 luglio: non perdete l’occasione!

Aiutare persone con disabilità e caregiver

L’obiettivo è premiare iniziative imprenditoriali/progetti finalizzati a sviluppare tecnologie per migliorare la qualità della vita di persone con fragilità e disabilità e che possano arrivare al mercato con costi sostenibili.

Dovranno essere basati su tecnologie con TRL – livello di maturità tecnologica – uguale o maggiore di 3 (Proof of Concept o dimostrazione di fattibilità) o comunque essere oggetto di una descrizione tecnica, anche in forma divulgativa.

Bando per imprese: CariploCREW Call

È un progetto di Fondazione Cariplo, con Filarete Servizi e Fondazione UniMI.

Partner istituzionali: Comune di Milano, Università degli Studi di Milano, Fondazione Giannino Bassetti, Assolombarda, Cluster Lombardo Scienze della Vita

Community Partner: Italia Startup, Fondazione Vodafone, Polifactory, Nesta Italia, The Hub, HumanstoHumans, Joint Innovation Hub, Cariplo Factory

