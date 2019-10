Anche quest’anno Coop Lombardia presenta il nuovo calendario con i disegni del famosissimo autore bergamasco Bruno Bozzetto che animano le fotografie di Silvia Amodio. Il progetto finalizzato a far riflettere sulle complesse dinamiche che legano l’uomo agli animali e a raccogliere fondi per il parco canile di Milano, è patrocinato dal Comune. Il tema di quest’anno riguarda la natura dei sentimenti. Qual è la natura dei sentimenti, di che cosa sono fatti? Ma, soprattutto, anche gli animali provano sentimenti? Un dibattitto che ha origini lontane e quanto mai attuale. «Riconoscere che sono esseri senzienti significa, quasi in automatico, occuparsi anche dei loro diritti – spiega l’autrice -. Un’altra questione piuttosto complessa e, per alcuni, controversa, ma è compito della scienza dare risposte, anche se personalmente io non ho dubbi».

Nuovo calendario

Bozzetto, animatore, disegnatore, regista e sceneggiatore, ci confida di amare profondamente gli animali di qualsiasi specie.

«Li osservo e provo a comprendere i loro comportamenti, sempre motivati da qualcosa che a noi, inesorabilmente, sfugge. Quello che mi colpisce è l’immediatezza e la semplicità delle loro azioni».

Quest’anno Silvia Amodio ha voluto inserire anche alcuni bambini insieme agli animali.

«Una bella novità – sottolinea Bozzetto – vedono la vita con occhi puliti, esaminano tutto con estrema curiosità, attenzione e, soprattutto, con quella semplicità che esclude ogni tipo di ragionamento e di proiezione nel futuro, tipici di noi adulti, che ti impediscono di godere del presente. Per i bambini e per gli animali ogni dettaglio è importante, anche giocare è un’attività seria. Gli adulti perdono questa attitudine e rischiano di smarrire il senso della vita. Ricordo che quando avevo circa 16 anni avevo scritto in modo ben visibile sul mio tavolo da disegno vivi, se vuoi vivere».

Coop Lombardia

«In linea con le nostre politiche, Amodio ha lavorato a un progetto partecipato, non ha selezionato modelli professionisti, ma ha ritratto persone che hanno risposto al suo appello sui social – spiega Daniele Ferrè, presidente Coop Lombardia -. L’unica condizione era quella di condividere l’amore e il rispetto per gli animali e la natura. In centinaia si sono candidati. La community di Alimenta l’Amore è sempre più numerosa ed è formata da persone attente, scrupolose e responsabili. Grazie a loro abbiamo raccolto e distribuito un milione di pasti agli animali in difficoltà. Un traguardo importante. Con questo lavoro suggelliamo anche la collaborazione con il Comune di Milano, una città moderna, sempre più green, tecnologica, proiettata nel futuro ma che non dimentica la propria storia».

Anche quest’anno il calendario celebra l’amicizia. Un sentimento possibile anche tra specie diverse.