E’ Enrico Lironi il comasco nella nuova Commissione centrale di beneficenza di Fondazione Cariplo. E’ stato eletto insieme ad altri 27 membri.

E’ Martino Troncatti il bresciano nella Ccb di Fondazione Cariplo

Si è concluso il processo che ha portato all’individuazione dei 28 nuovi membri della Commissione centrale di beneficenza (Ccb), l’organo di indirizzo della Fondazione Cariplo. Un processo partecipato, frutto di una grande attività di ascolto. I componenti della nuova Ccb rimarranno in carica per i prossimi quattro anni, e sono stati nominati dai membri uscenti nel corso dell’incontro in cui è stato anche approvato il bilancio 2018: con questo atto di fatto si è chiuso il mandato degli organi avviato nel 2013. Fra i nuovi componenti della Ccb c’è il comasco Enrico Lironi.

Chi è Lironi

Presidente di sviluppo Como ha contributo alla nascita di Como Next, il polo dell’innovazione tecnologia della provincia lariana. E’ stato membro del Comitato Scientifico della Fondazione Politecnico di Milano fino al 2102. Passione e laurea in tecnologie tessili, ha insegnato al setificio di Como ed è docente dell’accademia Galli. Membro del Consiglio Economico della camera di commercio di Como, vicepresidente di termomeccanica e dell’associazione Villa Grumello dal 2015.