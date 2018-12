I vent’anni di Oriocenter: il direttore Pizzagalli, la "sua casa" e le emozioni

«Mi emoziona sempre quando vengo la mattina presto o la sera tardi e vedo questo posto completamente vuoto. Oriocenter vuoto è davvero mozzafiato, probabilmente è impossibile da spiegare».

Quali sono i luoghi di Oriocenter che frequenta più volentieri?

In che senso?

«Mi piace essere presente dove Orio è veramente vivo: mi trovi spesso in galleria, in mezzo alla vera realtà. Altri miei collaboratori fanno tutto ciò che è burocrazia, ma io preferisco essere qui a vivere, a risolvere problematiche. Non voglio che i commercianti vedano il direttore come un capo invisibile e al di sopra di tutto: mi piace mettermi in gioco».

Lei è qui da vent’anni: non si è perso nemmeno un momento di Oriocenter. Ma qual è il giorno più bello?

Ce lo dica.

Una nascita?

«Sì, siamo una città no? Mi piacerebbe nascesse un bambino qui da noi. Non si sa mai, e se capita tra l’altro noi siamo più che pronti e attrezzati. Ci siamo andati vicino l’anno scorso: alla mamma sono venute le doglie e in quei momenti concitati c’ero io che a momenti gridavo: “dai signora, adesso!”. Poi è arrivata l’ambulanza, con i sistemi di collegamento che abbiamo ci mette davvero pochissimi minuti ad arrivare, quindi poi la mamma è stata portata via e il bambino è nato ufficialmente in ospedale».

E invece qual è stato il giorno più brutto?

«Questa è facile: il giorno più brutto sarà quando me ne andrò perché Orio è davvero la mia casa. Ho iniziato a lavorare qui quando non sapevo nemmeno dove fosse Orio al Serio. In un certo senso qui sono nato e cresciuto».

La sua carriera è un esempio: partito dal basso, è arrivato a ricoprire una delle cariche di maggiore responsabilità di Oriocenter. Come è stato possibile?

Quando uno è lontano da casa, spesso ne sente la mancanza. È così anche per lei con Orio?

«Sì, spesso mi capita di venire qui anche quando non lavoro. Mi piace respirare quest’aria. Quando senti di avere qualcosa a cui tieni molto poi senti davvero il bisogno di tornare in quel posto “a bagnare le piante”».

Oriocenter è una città sicura?

«Penso che più di così non si possa fare: abbiamo trecentosettanta telecamere, quasi tutta la superficie è coperta da un impianto di sorveglianza di ultima generazione su cui abbiamo fatto un investimento importante con l’ampliamento del 2017. Abbiamo rifatto tutto l’impianto in quell’occasione. È fondamentale, perché sicurezza significa tranquillità del cliente. Ma la “prima sicurezza” è quella garantita dal personale. Abbiamo 25 guardie più le guardie giurate e i rinforzi in occasione di eventi particolarmente affollati. In più, sempre durante gli eventi, ma anche il sabato e la domenica, abbiamo a disposizione anche un’ambulanza».

Quante grane deve risolvere ogni giorno?

«Una marea! Dalle più stupide alle emergenze. Per capirci, io non ho una programmazione, non servirebbe. Programmo solo per progetti ampi a lungo termine. Per il resto, ogni giorno è diverso. Per esempio: un commerciante ti chiede due tavolini in più e tu devi accontentare lui e non scontentare gli altri. O ancora: c’è un principio di incendio e tu devi gestire le emergenze. Però sono fortunato».

Perché?

«Perché lo zoccolo duro della sicurezza è qui da anni e siamo pronti ad ogni emergenza. Non abbiamo mai trovato un “no non vengo” ,“no non faccio” “ho finito il turno, me ne vado a casa”. Al contrario, ho sempre trovato massima disponibilità e partecipazione da parte dei miei collaboratori. E sono loro alla fine il segreto di Oriocenter»

Ce lo spiega meglio?

«Anche questa è una cosa che mi ha insegnato la mia famiglia: la parte fondamentale, anche delle case più belle, è quella che sta sottoterra e tiene su tutto. Le nostre fondamenta sono le persone che collaborano con noi e spesso vengono dimenticate. Parlo degli addetti alla manutenzione, alle pulizie, alla sicurezza. Sono loro le persone più importanti, così come tutti i dipendenti. Ce ne sono 113 che sono qui dal primissimo giorno!».

Cosa dice di questa festa con RTL?