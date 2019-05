Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca, nella riunione di oggi, ha completato le nomine degli altri Organi aziendali: i Vicepresidenti, i Componenti del Comitato Esecutivo e i Comitati Endoconsiliari.

Iccrea Banca completa le nomine: i nomi

Pierpaolo Stra e Salvatore Saporito sono stati nominati Vicepresidenti di Iccrea Banca, il primo con la qualifica di Vicepresidente Vicario.

Pierpaolo Stra è il Vicepresidente di Banca d’Alba (Cuneo), mentre Salvatore Saporito è il Presidente della Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di S. Cataldo (Caltanissetta).

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato anche il Comitato Esecutivo, così composto: Francesco Carri, Flavio Piva, Angelo Porro, Maurizio Longhi, Giuseppe Bernardi. Alla Presidenza del Comitato Esecutivo è stato confermato Francesco Carri.

Francesco Carri è il Presidente di Banca TEMA (Grosseto).

Infine, il CdA ha definito la composizione dei seguenti Comitati Endoconsiliari: il Comitato Rischi (Presidente: Paola Leone), il Comitato Remunerazioni (Presidente: Laura Zoni), il Comitato Nomine (Presidente: Mario Minoja), il Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate (Presidente: Luigi Menegatti).

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è realtà

Dallo scorso 4 marzo il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è realtà: le 142 BCC, Iccrea Banca e le società direttamente e indirettamente controllate da Iccrea hanno dato origine al primo Gruppo Bancario a capitale interamente italiano e al più grande Gruppo bancario cooperativo in Italia. Al 31 dicembre 2018, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea può già contare su più di 4 milioni di clienti, oltre 2.600 sportelli presenti in 1.745 comuni italiani, un attivo di circa 150,2 miliardi di euro e fondi propri per circa 11,3 miliardi di euro. Queste dimensioni collocano complessivamente il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea tra i primi 4 gruppi bancari italiani.