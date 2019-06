Marinella Magnoni è la nuova segretaria dello Spi Cgil, Sindacato Pensionati Italiani, di Como. Eletta ieri mattina, succede a Sergio Pomari.

Sindacato Pensionati della Cgil sceglie Marinella Magnoni

Nata a Gallarate nel 1957, ex insegnante e figlia di un partigiano, è sposata e ha un figlio. Iscritta alla Cgil dal 1993, comincia la sua attività sindacale come delegata della scuola, dove ha lavorato fino al 2000, anno in cui è entrata nella segreteria della scuola.

L’anno successivo viene eletta segretaria della Cgil scuola di Varese. Nel 2008 passa in segreteria della Camera del Lavoro di Varese (deleghe organizzazione e welfare), mentre nel 2013 diventa segretaria dello Spi Cgil di Varese. Nel 2016 entra nella segreteria della Cgil Lombardia.

In foto fra l’ex segretario Sergio Pomari (a sx) e il segretario della Camera del Lavoro Giacomo Licata (a dx)