Si è tenuta giovedì a Milano, presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, la quarta edizione del Premio Industria Felix – La Lombardia che compete, organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Regione Lombardia, A.C.Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria e Confindustria Lombardia, le media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore e le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia, Sustainable development, Grant Thornton e dello Studio legale Iacobbi.

Industria Felix: i premiati

Sono 58 le aziende premiate nel corso dell’evento milanese, durante il quale è stata presentata l’indagine condotta con l’Ufficio Studi di Cerved su 32mila bilanci dell’anno 2018 di società di capitali lombarde con fatturati sopra i due milioni di euro. Gaetano Donatiello ha ritirato il premio per Di.Gi.Emme s.r.l. come Migliore Piccola Impresa della provincia di Como per performance gestionale e affidabilità finanziaria; a Giovanni Anzani è stato consegnato il premio per Poliform s.p.a come Miglior Impresa comasca a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria.

All’evento era presente anche Viola Verga, Past President dei Giovani Imprenditori di Confindustria Como, che ha ritirato il Premio per il Centro Sperimentale del Latte s.r.l. della Sacco System di Cadorago, di proprietà della famiglia Verga. All’azienda è stato attribuito il riconoscimento di Miglior Impresa Femminile della provincia di Lodi per performance gestionale e affidabilità finanziaria.

Qui di seguito l’elenco delle aziende insignite del Premio Industria Felix distinte per provincia. Bergamo: B.Kolormakeup & Skincare s.p.a., S.i.a.d. s.p.a. Brescia: A2a Ambiente s.p.a., A2a s.p.a., Ca’ del Bosco s.r.l., Copan Italia s.p.a., Logos s.r.l. Como: Di.Gi.Emme s.r.l., Maflex s.r.l., Poliform s.p.a. Cremona: Regi s.r.l., Simecom s.r.l. Lecco: Digitec s.r.l., Fontana Pietro s.p.a., Technoprobe s.p.a. Lodi: Alsco Italia s.r.l., Centro Sperimentale del Latte s.r.l., L’Erbolario s.r.l., So.co.el. s.r.l., Zucchetti Group s.p.a. Mantova: Agricola Don Camillo S.C.a r.l., Delta Med s.p.a., Duelegs s.r.l., Preti Mangimi s.r.l. Milano: Acs Dobfar s.p.a., Alidays s.p.a., Campus Bio-Medico s.p.a., Cap Holding s.p.a., Fueguia s.r.l., Gruppo Formula s.r.l., Hostess.it s.r.l., Idi Production s.r.l., Mapei s.p.a., Mare s.r.l., Maxi Zoo Italia s.p.a., Modes s.p.a., Pfe s.p.a., Prada s.p.a., Rgis Specialisti in Inventari s.r.l., Starhotels s.p.a., Trenord s.r.l., Zara Home Italia s.r.l. Monza-Brianza: A.Agrati s.p.a., Fincons s.p.a., Real Chimica s.r.l., S.a.p. Italia Sistemi Applicazioni Prodotti in data processing s.p.a., Stmicroelectronics s.r.l. Pavia: Almini s.r.l., Brambati s.p.a., Industria Materiali Stampati s.p.a., Labanalysis s.r.l., Sea Vision s.r.l. Sondrio: Ghelfi Ondulati s.p.a., Mariana Luigi s.r.l., Qc Terme e Benessere s.r.l., Rubiera Special Steel s.p.a., Siderval s.p.a. Varese: Lindt & Sprungli s.p.a.

