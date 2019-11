C’è del talento universitario bergamasco dietro la riapertura del Ponte San Michele che collega Paderno d’Adda, nel Lecchese, e Calusco d’Adda, nella Bergamasca mettendo in comunicazione le due province.

Ce lo racconta il professor Luigi Coppola in questa intervista.

A Dalmine è attiva la Scuola di Ingegneria Edile dell’Università di Bergamo. Il professor Luigi Coppola è il docente di “Materiali per l’Edilizia” e “Materiali per il Restauro” al Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate. Scopriamo con lui una delle eccellenze di questo territorio che ha collaborato sul fronte della ricerca dei materiali per l’edilizia.