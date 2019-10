Dal momento della firma, i progetti dovranno concludersi in 30 mesi (due anni e mezzo). Sulla Piattaforma Open Innovation sarà sempre possibile trovare assistenza e conoscere gli sviluppi di tutti i progetti.

L’elenco dei progetti vincitori

Ecosistema della Salute e life science, 11 progetti:

– HIBAD, capofila BIOREP (Milano)

– SMART&TOUCH ID, capofila FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI (Milano)

– IMMUN-HUB, capofila UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

– MYEYE, capofila DOMPÉ FARMACEUTICI (Milano)

– PRINTMED-3D, capofila UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

– INTERSLA, capofila FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA (Milano)

– INSpIRIT, capofila CENTRO NAZIONALE DI ANDROTERAPIA ONCOLOGICA (Pavia)

– PAIN RELife, capofila ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA (Milano)

– DSF (Digital Smart Fluidics), capofila FLUID-O-TECH (Milano)

– RE-HUB-ILITY, capofila ICS MAUGERI (Pavia)

– NEWMED, capofila POLITECNICO DI MILANO

Sostenibilità, 8 progetti:

– CE4WE (Circular Economy for Water and Energy), capofila UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

– LOMBHE@T HUB ENERGETICO LOMBARDO, capofila A2A CALORE E SERVIZI (Brescia)

Riduzione dell’inquinamento e mitigazione degli effetti del riscaldamento globale, attraverso un sistema di teleriscaldamento intelligente. Partenariato: A2A Calore & Servizi S.R.L. (Coordinatore), Ariston Thermo Innovative Technologies S.R.L., Fondazione Politecnico Di Milano, Enersem S.R.L. Investimento complessivo 9.004.400,04 contributo regionale 3.670.760,01

– AGRI HUB, capofila PTP SCIENCE PARK (Lodi)

– I-LABEL, capofila RITRAMA (Monza)

Realizzazione di un’etichetta intelligente interattiva: un’etichetta elettronica in grado di cambiare il suo messaggio a fronte di uno stimolo esterno (temperatura, apertura della confezione etc). Partenariato: Ritrama S.P.A. (Coordinatore), Vdglab Srl, Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia, Ferrarini Benelli S.R.L., Omet S.R.L., Ilti S.R.L. Investimento complessivo: 5.285.972,65 contributo regionale 2.476.447,45

– BIOMASS HUB, capofila AGROMATRICI (Milano, Pavia)

– PIGNOLETTO, capofila ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (Roma, Milano)

– PRINCE, capofila ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI (Monza)

Miglioramento nel processo di riciclo del PET da bottiglia per mezzo di un più efficacie reintegro sul mercato di PET riciclato (rPET) sotto forma di prodotti industriali finiti. PRINCE si propone di studiare, progettare, installare e dimostrare ad un pubblico industriale e non un impianto Pilota in grado di produrre, direttamente e su di un’unica linea produttiva, una molteplicità di prodotti industriali finiti a partire da scaglie prelavate di rPET da bottiglia, post consumo. Partenariato: Istituto Italiano Dei Plastici S.R.L. (Coordinatore), I.C.M.A. San Giorgio Industria Costruzioni Macchine E Affini S.P.A., O.M.G.M. Di Biraghi Ferruccio & C. Societa In Accomandita Semplice, Magic M.P. – S.P.A., Nexxus Channel Srl, Soltex S.R.L., Eprotech S.R.L., R.B. Engineering Di Bentoglio Srl. Investimento complessivo: 5.234.355,47 contributo regionale 2.875.543,79

– FANGHI, capofila A2A AMBIENTE (Brescia)

Strategie di gestione dei fanghi di depurazione e stabilizzazione dei rifiuti residuali derivanti dalla termovalorizzazione. Partenariato: A2A Ambiente S.P.A. (Coordinatore), Brianzacque S.R.L., Istituto Di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs, Lariana Depur S.P.A., Mm S.P.A., Tcr Tecora Srl. Investimento complessivo 9.904.708,5 contributo regionale 4.266.823,86

Manifattura avanzata, 4 progetti:

– IRCRAM 4.0, capofila CAMOZZI (Brescia)

Sviluppo di soluzioni innovative nell’ambito dell’additive manufacturing e della robotica pesante per applicazioni di grandi dimensioni. Partenariato: CAMOZZI AUTOMATION S.P.A.(Coordinatore), Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO KILOMETRO ROSSO S.P.A., FAE S.R.L., D & G IMPIANTI ELETTRICI DI DIGIGLIO A. E GHIDINI L. SNC. Investimento complessivo 6.444.282,37 contributo regionale 2.730.183,59.

– WATCHMAN, capofila CONSORZIO INTELLIMECH (Bergamo)

Applicazione in ambito manifatturiero di sistemi di Visione Artificiale di nuova generazione, che sfruttano i più moderni algoritmi di Intelligenza Artificiale per l’estrazione di informazioni di alto livello dalle immagini, con implementazione in 2 casi industriali: automotive e pharma. Partenariato: CONSORZIO INTELLIMECH (Coordinatore), Università degli Studi di Bergamo, FRENI BREMBO – S.P.A. O ANCHE PIU’ BREVEMENTEBREMBO S.P.A, VISION S.R.L., FINCONS S.P.A., SMART ROBOTS S.R.L., S.A.L.F. – S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO, SORINT.TEK SRL. Investimento compelssivo: 6.601.061,00 contributo regionale 2.970.999,40

– HUMANS HUB, capofila REI (Cremona)

– ECOCARBONIO, capofila COTONIFICIO OLCESE FERRARI (Brescia)

Introduzione dell’economia circolare nel campo dei materiali compositi grazie a un nuovo processo produttivo che permetterà di realizzare nastri e filati di carbonio riutilizzabili. Partenariato: COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.P.A. (Coordinatore), ARGAL S.R.L., MAKO – SHARK S.R.L., LIMONTA INFORMATICA S.R.L., FIBERTECH GROUP S.R.L., PERSICO MARINE. Investimento complessivo 5.699.823,98 contributo di Regione Lombardia 2.761.593,28.

Smart mobility, 4 progetti:

– MOSORE (Infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile e resiliente), capofila UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Il progetto ha come obiettivo generale quello di realizzare un nuovo tipo di mobilità resiliente, che sappia adattarsi a eventi e che aumenti la resilienza delle infrastrutture connesse, come l’infrastruttura stradale, la smart grid e le infrastrutture informative ICT. Il progetto ha poi molteplici obiettivi, in termini di studi e sviluppo di prodotti e servizi, che genereranno nuove opportunità di business con benefici risvolti occupazionali negli ecosistemi di riferimento. Tali obiettivi specifici possono essere declinati secondo i seguenti tre assi: le infrastrutture di trasporto, le infrastrutture di ricarica e le infrastrutture ICT, anche sviluppando un vettore innovativo (drone). Partneariato: Università degli Studi di Brescia (Coordinatore), FASTERNET SOLUZIONI DI NETWORKING S.R.L., INGENERA S.R.L., GENEGIS GI S.R.L., IMBAL CARTON S.R.L., STMICROELECTRONICS S.R.L., ENEA, ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO, S.P.A. – BERGAMO. Investimento complessivo 10.943.963,97 € contributo di regione 4.999.871,76.

– HYPER, capofila METELLI (Brescia)

Introduzione nel settore della propulsione su strada di tecnologie innovative per la “propulsione ibrida” di supporto al passaggio al “full electric”. Partenariato: METELLI S.P.A. (Coordinatore), E-NOVIA SPA , SISME – SOCIETA ITALIANA STATORI E MOTORI ELETTRICI S.P.A. IN BREVE SISME SPA 1000 MIGLIA SRL, Università degli studi dell’Aquila. Investimento complessivo 5.453.240,60 contributo di regione 2.319.270,72.

– SAMBA, capofila KALPA (Milano)

– CEMP, capofila DELL’ORTO (Monza, Como)

Rafforzamento del sistema della mobilità sostenibile leggera urbana della Regione Lombardia attraverso la realizzazione di un innovativo sistema di propulsione completamente elettrico “intelligente”, completo di sistemi di sicurezza, al fine di ridurre significativamente le emissioni dei gas di scarico e abbassare il livello di polveri sottili, diminuire il traffico e contenere il numero di incidenti stradali. Partenariato: DELL’ORTO S.P.A. (Coordinatore), ENERGICA MOTOR COMPANY S.P.A., OMOOVE S.R.L., UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA. Investimento

complessivo 6.638.705,61 contributo regionale 3.015.786,43

Connettività e informazione, 3 progetti:

– BASE 5 G, capofila POLITECNICO DI MILANO

– SCC Innovation Hub & Living Lab Network, capofila MEDIACLINICS (Monza)

Creazione di un Innovation Hub e di una rete di Living Lab associati col fine di raccogliere dati quantitativamente e qualitativamente validi per l’addestramento di sistemi complessi, basati in particolare su Intelligenza Artificiale, abilitando un ecosistema di startup e PMI allo sviluppo di nuove soluzioni per le Smart Cities. Partenariato: MEDIACLINICS S.R.L. (Coordinatore), Università degli Studi di Bergamo ITALTEL S.P.A., , SANTER REPLY S.P.A. ABBREVIABILE IN SANTER S.P.A., COMFTECH S.R.L., MARLEGNO S.R.L. TECNOLOGIE DEL LEGNO, OROBIX S.R.L., ARIES MORE S.R.L. Investimento complessivo: 9.898.982,26 contributo regionale 4.994.180,17

– NOCTUA (Landscape Monitoring. For everyone. From space), capofila D-ORBIT (Como)

Nutrizione, 2 progetti: