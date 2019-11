Un’occasione da non perdere per i bambini che l’anno prossimo andranno alla scuola primaria.

Sabato 23 novembre dalle 9 alle 12.00 la scuola San Carlo di via Trento 3 a Inverigo apre le porte ai futuri alunni della primaria e ai loro genitori.

I partecipanti potranno entrare nell’istituto, visitare le aule e soprattutto avranno la possibilità di vedere gli studenti, con i loro tutor e insegnanti specialisti, impegnati in diverse attività.

Open Day alla primaria, le porte sono aperte

Sabato 23 novembre l’ingresso all’istituto sarà libero. I nuovi arrivati saranno accolti da un servizio di accoglienza all’entrata della scuola organizzato dai genitori degli attuali alunni. Chi arriva riceverà all’ingresso il materiale informativo sulla scuola e poi verrà accompagnato nelle varie aule Ci saranno anche delle visite guidate molto speciali. Saranno infatti i bambini di quarta elementare a fare da ciceroni. I tour guidati saranno due, alle 10 e alle 10.30. Gli studenti racconteranno le particolarità della scuola ai nuovi arrivati e condurranno i visitatori tra i corridoi dell’istituto, alla scoperta delle aule, della mensa, dell’auditorium…

Studenti e insegnanti all’opera

I visitatori vedranno i bambini della primaria San Carlo all’opera durante tutta la mattinata. Le classi prime saranno impegnate nel laboratorio “Io lascio un segno” con le tutor e l’insegnante di arte, che racconteranno i passi del corsivo. Le classi (di) seconde faranno un lavoro di geometria “Siamo solidi!”, le terze punteranno sulla storia “Sulle tracce dell’uomo” (alla scoperta delle tracce dell’uomo). Le classi quarte saranno in palestra anche con l’insegnante di educazione motoria e faranno un lavoro sulla montagna dal titolo “Un passo dopo l’altro, verso l’alto”. Le quinte, con i loro tutor e l’insegnante di madrelingua inglese, racconteranno la gita che hanno fatto a ottobre a Orvieto, Maranello e alla Perugina, esponendo l’esperienza vissuta utilizzando l’inglese, il titolo della loro aula infatti è “From the pod to the bite”.

Ci sarà anche la possibilità di vedere l’aula di robotica. Anche qui i bambini saranno all’opera con la realizzazione di un modellino e mostreranno ai nuovi genitori il frutto del loro lavoro di questi primi due mesi di scuola.

Un corpo docenti unito per uno sguardo condiviso sul bambino

La forza della scuola primaria San Carlo è la passione educativa che la anima, sono le persone, e in particolare il corpo docente, molto unito. Ogni classe ha il suo insegnante prevalente-tutor di riferimento che viene poi affiancato dagli insegnanti specialisti, per uno sguardo condiviso sul bambino. Ci sono docenti specializzati in diverse materie: musica, madrelingua inglese, informatica, arte e immagine, motoria, specialista inglese. Il bambino apprende (così) grazie al rapporto con gli adulti che diventano vere e proprie figure di riferimento. (Un) Il punto fermo è dato dall’insegnante tutor, aiutato dagli altri insegnanti a guardare il bambino a 360° e scoprire quelle doti che un bambino ha, e che possono emergere nelle diverse discipline scolastiche.

