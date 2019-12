Dal 9 gennaio 2020 a Colico più tutele per i lavoratori somministrati grazie allo sportello Felsa Cisl. La Felsa Cisl è la federazione della Cisl dedicata ai lavoratori somministrati (agenzie di lavoro), ai collaboratori coordinati continuativi ed a ritenuta, ai tirocinanti e ai lavoratori autonomi con partita Iva.

Lavori somministrati, sportello a Colico

Per garantire una sempre più effettiva vicinanza alle problematiche dei lavoratori somministrati e una presenza costante sul territorio dell’alto Lario, i coordinatori Felsa Cisl di Lecco e Sondrio, hanno deciso di aprire un recapito dedicato a tutti i lavoratori interessati della zona, presso la sede della Fnp di Colico in via Municipio tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17,30, a partire dal 9 gennaio 2020.

Il recapito garantirà i seguenti servizi:

Controllo cedolini paga;

Assistenza legale e consulenza in materia di lavoro e contrattuale;

Rivendicazioni connesse a retribuzioni e contratti;

Sportello Bilateralità (Ebitemp e Formatemp) per somministrati;

Rimborsi diversi a sostegno al reddito.

I sindacalisti

I due coordinatori, Giovanni Agudio per Lecco e Chiara Casello per Sondrio, concordano sull’importanza di questo passo. «La Felsa Cisl crede molto nelle potenzialità di questo territorio che, per le sue capacità produttive, soprattutto nel metalmeccanico, è diventato un bacino d’utenza molto interessante per il settore della somministrazione. La zona di Colico rappresenta quindi, per noi, una nuova sfida, non solo per svolgere un ruolo di supporto e aiuto concreto attraverso le prestazioni della bilateralità, ma soprattutto per dimostrare di essere un sindacato di prossimità, vicino ai propri lavoratori e ai loro bisogni».