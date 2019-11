Confindustria Como e Confindustria Lecco Sondrio, hanno programmato l’assemblea generale 2019. “Io ci sarò! Prendiamoci cura del nostro futuro, insieme”: questo il titolo della convention.

In occasione dell’Assemblea 2019, le due Associazioni territoriali hanno progettato per il secondo anno consecutivo un evento congiunto, con elementi di novità. Uno schema non convenzionale, per invitare a riflettere su alcuni temi di interesse centrale e generale. Offrire spunti di ragionamento, ma anche sollecitare curiosità, far emergere domande, contribuire a generare nuove idee: questo si propone di fare l’edizione 2019 dell’evento assembleare comune.

“Io ci sarò! Prendiamoci cura del nostro futuro, insieme”

L’inizio dei lavori è previsto per le 11 con i presidenti di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva, e di Confindustria Como, Aram Manoukian. Saranno protagonisti della mattinata anche il presidente di AIDAF Francesco Casoli, il presidente del Gruppo Techint Gianfelice Rocca, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet. Ospite dell’incontro anche il direttore d’orchestra Daniele Agiman. A condurre i lavori sarà il Direttore di Class CNBC Andrea Cabrini.