Mercatone Uno ha ufficializzato la vendita di 55 punti vendita al Shernon Holding, come era già stato annunciato.

Mercatone Uno: salvi i posti di lavoro

Nella giornata di ieri, 9 agosto, i commissari del Gruppo in Amministrazione Straordinaria hanno formalizzato, per conto della Procedura, la cessione a Shernon Holding di 55 punti di vendita unitamente alla struttura amministrativa. La stessa, anche in conseguenza dell’accordo raggiunto il 5 luglio scorso con le organizzazione sindacali, si è impegnata a conservare 2.019 posti di lavoro.

“Con le cessioni sino ad ora effettuate è stata, pertanto, garantita la salvaguardia occupazionale di 2.304 dipendenti pari a circa l’85% del totale degli occupati nei perimetri oggetto di cessione” fa sapere in gruppo in una nota stampa. Advisor della Procedura sono stati Roland Berger e Deloitte Legal per gli aspetti M&A e Salonia & Associati per gli aspetti giuslavoristici. Shernon Holding invece è stata assistita da Advisory & Finance SA, dallo Studio Muner e dallo Studio Napolitano di Vicenza.

