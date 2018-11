Primo e terzo posto per due gruppi di studenti della 3^D della scuola media “Puecher” di Erba al concorso “L’artigianato secondo me”. Si tratta di un’iniziativa nata nell’ambito della Mostra dell’artigianato a Lariofiere.

Mostra dell’artigianato: realizzare dei video sul tema

La classe, che ha lavorato alla realizzazione di video sul tema del lavoro artigiano, ha prodotto divisa in gruppi da circa cinque studenti e sono stati addirittura due di questi gruppi a salire sul podio. Il video che si è aggiudicato il primo posto è composto da una serie di interviste in piazza della Prepositura e al parco, con tanto di studentessa travestita da vecchina, fino a incontrarsi tutti al parco e decidere di andare tutti insieme a Lariofiere. Diversa invece la realizzazione video del gruppo che si è accaparrato il terzo posto: dei ragazzi sono nella biblioteca della scuola e si ritrovano catapultati indietro nel tempo, nel rione di Villincino, alle prese con una sedia da realizzare come facevano gli artigiani di 50 anni fa.

Tutti i dettagli su il Giornale di Erba da oggi, sabato 3 novembre, in edicola

