NFON è un’azienda leader nella distribuzione dell’innovativo sistema telefonico in Cloud che ha la preziosa particolarità di utilizzare internet per ricevere ed effettuare telefonate o comunicare attraverso metodi alternativi con collaboratori e clienti. Uno dei vantaggi di questo sistema è la semplicità con cui è possibile attivare il servizio. L’installazione in loco non è più necessaria, così come non lo saranno gli interventi di manutenzione e gli aggiornamenti del sistema.

Questo aspetto rende più snelli i costi del servizio rispetto a quelli di un sistema tradizionale: le uniche spese previste saranno quelle del canone periodico concordato secondo le funzionalità necessarie all’azienda.

Le funzionalità disponibili sono molte, dalla classica coda delle chiamate alla più elaborata integrazione con applicativi CRM in grado di permettere all’operatore telefonico di accedere ai tutti i contatti del cliente con un solo clic, per scegliere il flusso comunicativo più indicato (chiamata telefonica, Instant Messaging o mail).

Il 10 Ottobre del 2019, NFON ha partecipato all’importante evento di Eudata tenutosi il 10 ottobre 2019 all’Hotel la Palma di Stresa in Verbania. Eudata ha come obiettivo principale quello di insegnare alle aziende a migliorare l’esperienza dei loro clienti, rendendoli soddisfatti e fidelizzati al brand. Questo processo è in grado di massimizzare le entrate snellendo il lavoro interno grazie ad una maggiore soddisfazione dei clienti. Per farlo mostrano quale debba essere il giusto equilibrio tra aspetto umano e strumenti digitali di supporto.

Un incontro molto interessante che ha ancora una volta evidenziato l’importanza di un buon servizio di gestione telefonica in grado di integrare la telefonia nei sistemi IT, senza trascurare l’enorme importanza che l’aspetto umano deve continuare ad avere all’interno di un’attività che gestisce telefonicamente i propri clienti.