E’ Roberto Galli il nuovo presidente provinciale di Confartigianato Como.

Confartigianato Como: in Giunta dal 2010

Il Consiglio Direttivo dell’associazione di viale Roosevelt ha eletto Galli nella seduta di martedì 11 dicembre. Nato a Erba il 13 giugno 1966, il nuovo presidente è diplomato in ragioneria e titolare della Ditta Autotrasporti F.lli Galli & C. sas di Galli Roberto di Ponte Lambro.

Nel sistema Confartigianato vanta una lunga esperienza, come socio e poi come delegato comunale. E’ stato componente e successivamente presidente del Consiglio della Delegazione Confartigianato di Erba. E’ stato presidente provinciale del settore Autotrasporto, che ha rappresentato anche in importanti incarichi regionali e nazionali. E’ inoltre vicepresidente di Lariofiere.

Negli ultimi anni, ha rivestito il ruolo di componente la Giunta dal 2010 al 2014 e nella Giunta successiva, con il ruolo di Tesoriere nel quadriennio 2014-2018. Il Consiglio direttivo ha indicato anche il nuovo Tesoriere in Alessandro Angelone, membro di Giunta uscente.

