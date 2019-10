Come nasce il cemento? È questo il filo conduttore della giornata Porte Aperte che si è svolta il 19 ottobre 2019 presso la cementeria Italsacci di Tavernola Bergamasca. Circa 800 persone – tra autorità locali guidate dal sindaco Ioris Pezzotti, dipendenti ed ex dipendenti con i loro familiari, cittadini, clienti, fornitori – hanno visitato la cementeria. Numerose le richieste di informazioni e le curiosità sull’attività dell’impianto e sulle soluzioni innovative per l’edilizia. Dal 2018 l’impianto di Tavernola è parte del dispositivo industriale di Italcementi, la società bergamasca leader in Italia nella produzione e commercializzazione di prodotti e soluzioni per il mondo delle costruzioni.

“Con la giornata Porte Aperte di oggi desideriamo proseguire e rafforzare il dialogo positivo e di trasparenza avviato in questi ultimi anni con la comunità locale – ha dichiarato Agostino Rizzo, Direttore Tecnico di Italcementi – Vogliamo far conoscere la nostra cementeria, un impianto sostenibile, con una forte attenzione all’ambiente, ai lavoratori e al rispetto delle regole”.

“Un ringraziamento particolare va alla Pro Loco, alla Protezione Civile, agli Alpini, al gruppo Amici del Naet, al Gruppo Aeromodellistico Bergamasco, alle associazioni del territorio e a tutti coloro che, con la loro presenza e partecipazione, hanno voluto testimoniare il loro attaccamento alla cementeria” ha spiegato Antonio Granata direttore dell’impianto di Tavernola dal giugno dello scorso anno.

Momento clou della giornata è stata la consegna al Comune di Tavernola da parte di Italcementi di un nuovo pulmino. Il nuovo mezzo sarà utilizzato dai volontari del paese che si alterneranno alla guida per il trasporto degli anziani e delle persone disagiate che settimanalmente vengono portate nei centri di aggregazione o in ospedale per visite e controlli. Alla cerimonia di consegna ha partecipato anche il parroco di Tavernola, Don Nunzio Testa, che ha benedetto il veicolo.

Protagonisti delle visite guidate ai reparti produttivi sono stati i dipendenti della cementeria che hanno spiegato a tutti i visitatori le caratteristiche degli impianti – dai sili di stoccaggio delle materie prime provenienti dalla vicina cava di Ca’ Bianca, al forno di cottura che raggiunge temperature intorno ai 2.000 gradi, fino ai molini che servono per la macinazione – capaci di produrre 750.000 tonnellate di cemento all’anno.

Il cemento di Tavernola Bergamasca, molto apprezzato dalla clientela per qualità e caratteristiche, ha contribuito alla realizzazione di opere e infrastrutture importanti come il Juventus Stadium a Torino, il centro logistico Amazon di Castel S. Giovanni (Pc) il nuovo Palalido-Palazzetto Armani a Milano, due centrali idroelettriche a Palazzolo sull‘Oglio oltre che altre opere pubbliche e private in Lombardia. Una curiosità che ha appassionato i tifosi atalantini presenti: le travi e piloni prefabbricati della Curva Nord dello stadio dell’Atalanta, il Gewiss Stadium, sono prodotti da Isocell azienda di Pognano (BG) con il cemento di Tavernola.