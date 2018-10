Orientamento scolastico: da martedì Young a Lariofiere di Erba.

Un appuntamento imperdibile per gli studenti

Per chi trova difficile scegliere la scuola superiore, sta per arrivare un evento imperdibile, che ogni anno accompagna i giovani studenti. Martedì a Lariofiere apre i battenti Young. “È l’evento dedicato alle nuove generazioni. Informa, orienta e accompagna i ragazzi nel difficile e delicato momento della scelta formativa e professionale, presentandosi come una piattaforma di scambio tra domanda e offerta in campo scolastico e lavorativo – spiegano gli organizzatori – Young, Orienta il tuo futuro si conferma uno strumento fondamentale a disposizione degli studenti ma anche dei genitori che sostengono i figli nella delicata fase del loro percorso formativo.

Si comincia martedì

La fiera apre i battenti marted’, poi avrà i seguenti orari: 16-17 ottobre dalle 8.30 alle 14.00 orientamento per scuole medie e famiglie; 18-19 ottobre dalle 8.30 alle 13.00, orientamento per scuole superiori e famiglie;

sabato 20 ottobre dalle ore 8.30 alle 18.00, orientamento per scuole medie, superiori e famiglie.

Grandi opportunità per i ragazzi

Sono presenti a questo evento le maggiori Scuole Secondarie di 2° livello, gli Istituti Professionali, i Centri di Formazione, le Università, le Accademie e gli Istituti Post-diploma; ma non solo, Istituzioni, Enti, Aziende, “Professioni in Divisa”, Ordini e Collegi professionali, Fondazioni e Associazioni presentano le opportunità riservate alle nuove generazioni.