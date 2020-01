Pozzoli Carni ha chiesto il concordato preventivo depositando la domanda al Tribunale di Monza. Lo ha annunciato la società ieri, mercoledì 8 gennaio 2020, durante un incontro con i sindacati. Nel Comasco ci sono punti vendita a Erba, Carugo, Mariano Comense, Vertemate con Minoprio e Vighizzolo.

Pozzoli Carni ha chiesto il concordato preventivo

Secondo la Cisl Monza Brianza Lecco la proprietà, tuttora in mano alla famiglia Pozzoli, cercherà di vendere i 18 punti vendita del gruppo che danno lavoro a 250 dipendenti. “Se la vendita non dovesse andare a buon fine il rischio è che il gruppo possa fallire. In quel caso i posti di lavoro sarebbero a rischio”.

Francesco Barazzetta, Fisascat Cisl Mbl

«Stiamo seguendo attentamente la vicenda – spiega Francesco Barazzetta, Fisascat Cisl Mbl -. Siamo molto preoccupati per le possibili ricadute occupazionali. Cercheremo di tutelare al massimo i lavoratori anche attraverso l’impiego di ammortizzatori sociali»