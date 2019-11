Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, in collaborazione con Formaper, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, promuovono “Testimone”, un progetto pilota per favorire la trasmissione d’impresa e il passaggio generazionale nelle piccole e medie imprese lombarde. Appuntamento presso la sede di Lecco della Camera di Commercio il 27 novembre con il laboratorio esperienziale per le imprese.

Al via il progetto “Testimone” per il passaggio generazionale nelle imprese

Il progetto – che prenderà il via giovedì 7 novembre a Milano – è costituito da una serie di workshop per favorire la trasmissione d’impresa e il passaggio generazionale nelle piccole e medie imprese lombarde.

Sono previsti:

sia momenti formativi dedicati ad Associazioni di categoria, Ordini e Associazioni professionali, sistema bancario e liberi professionisti per consolidare e mappare una rete di competenze specialistiche che sia in grado di sostenere e favorire i processi di trasferimento aziendale

sia laboratori esperienziali rivolti ad imprese coinvolte in processi di passaggio generazionale al fine di sensibilizzarli ad una opportuna gestione delle problematiche connesse al passaggio di testimone.

L’idea ed esigenza del progetto nasce da una serie di dati i quali mostrano come il 56% degli imprenditori attivi in Lombardia ha un’età superiore ai 50 anni e l’11,7% risulta over 70.

Gli obiettivi

“Il progetto di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia propone alcune azioni che devono essere utili per accompagnare e facilitare il passaggio generazionale e la trasmissione d’impresa, che rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita dell’impresa, ha dichiarato Gian Domenico Auricchio – Presidente di Unioncamere Lombardia. Significativo è il fatto che il progetto, nelle sue varie iniziative, intende coinvolgere tutti gli attori interessati al tema, oltre agli imprenditori, le Associazioni, i professionisti, le banche, consapevoli del fatto che il problema della trasmissione d’impresa si affronta attraverso un’integrazione di competenze specialistiche sia degli aspetti legali e fiscali, ma anche delle rilevanti dinamiche personali e psicologiche che il processo di cambiamento comporta.”

Il programma e i laboratori

I laboratori esperienziali per imprese. I laboratori con tema “Riflessioni e pensieri sul tema del passaggio generazionale e trasmissione d’impresa” sono dedicati sia a imprenditori che stanno pensando di “passare il testimone” sia a chi sta valutando se rilevare o subentrare in un’azienda. Partendo dalle esperienze concrete dei partecipanti, saranno illustrati gli strumenti per orientare e governare con efficacia il ricambio nella gestione d’impresa, anche nell’ottica di adeguarla alle nuove sfide del mercato. Gli incontri con partecipazione gratuita hanno la durata di 3 ore e si terranno presso le sedi delle Camere di Commercio in queste sedi/date:

Mantova – 8 Novembre – ore 10,00/13,00,

Milano – 11 Novembre – ore 14,30/17,30

Varese – 14 Novembre – ore 14,30/17,30

Dalmine (BG) – 15 Novembre – ore 10,00/13,00

Brescia – 18 Novembre – ore 14,00/17,00

Lecco – 27 Novembre – ore 10,00/13,00

Cremona – 2 Dicembre – ore 10,00/13,00

La formazione per gli stakeholder. Sono destinate ai professionisti e organizzazioni che operano a vario titolo a fianco delle imprese. L’obiettivo è di presentare i dati del fenomeno, il modello di accompagnamento e intervento integrato e di mappare gli

stakeholders attivi sul territorio. Questa attività viene realizzata attraverso tre seminari in modalità webinar.

Il calendario delle iniziative a partecipazione gratuita:

– 7 novembre – 10:00 | 13:00 – Milano

[Seminario] Governance e passaggio generazionale come elemento di sostenibilità del sistema delle PMI

– 11 novembre – 14:00 | 18:00 – Monza

[Seminario] Passaggio generazionale e gestione della conflittualità Realizzato da Camera Arbitrale di Milano

– [Seminario webinar] Gli aspetti legali connessi ai percorsi di passaggio e successione d’impresa.

Fruibile in modalità sincrona 15 novembre 11.00 | 12.00

dal 20 Novembre fruibile in modalità asincrona.

Il premio Partner d’Impresa

C’è inoltre la possibilità di ottenere il Premio d’Impresa, finalizzato a individuare e premiare le buone prassi realizzate nel 2019 dalle MPMI nella fase di passaggio generazionale ovvero trasmissione d’impresa.

Per maggiori informazioni, visita Regione Lombardia.