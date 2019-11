I centralini analogici e ISDN tradizionali costituivano fino a pochi anni fa gli unici sistemi gestione telefonica aziendale. Oggi invece ci troviamo di fronte ad un’importante innovazione tecnologica che porta le aziende davanti ad un bivio: scegliere tra un sistema obsoleto e un Cloud PBX (Private Branch eXchange).

NFON è un’azienda leader nel settore della fornitura di servizi di Cloud PBX unica fornitrice paneuropea di un servizio centralino in Cloud, che offre una preziosa opportunità a tutte le aziende: ottimizzare i processi comunicativi attraverso l’utilizzo della connessione internet.

Chiunque utilizzi ancora un centralino tradizionale sa che la sua installazione iniziale non è mai priva di gratta capi. Si tratti di approntare cablaggi telefonici, sistemare cavi perennemente in mezzo ai piedi e predisporre gli appositi armadi. Un lavoro che viene assegnato a dei tecnici specializzati a prezzi certamente non popolari. Oltre all’ingente spesa iniziale saranno necessari continui interventi nel tempo per manutenzione ordinaria e straordinaria. Problematiche che il Cloud PBX elimina di netto utilizzando come unica connessione quella di internet, senza nessuna ulteriore dotazione infrastrutturale.

I centralini tradizionali inoltre stanno cominciando ad essere obsoleti necessitano dunque sempre più frequentemente dell’intervento di tecnici che cominciano a trovare difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio. Altra problematica totalmente risolta dal Cloud PBX di NFON la cui manutenzione e gestione tecnica è totalmente a carico dell’azienda distributrice del servizio.

Anche il problema della mobilità viene facilmente risolto dall’introduzione del Cloud PBX sul mercato. I sistemi tradizionali infatti consentono una mobilità molto contenuta che si limita al dirottamento delle chiamate sui telefoni cellulari. Il Cloud in PBX offre la possibilità di fruire il servizio attraverso cellulari, tablet e pc portatili, in qualunque parte del mondo ci si trovi. È sufficiente una connessione a Internet.

Infine parliamo del limite legato all’impossibilità di creare un unico sistema con cui utilizzare la comunicazione aziendale attraverso telefonate, chat, video e messaggi istantanei nei centralini tradizionali. Il Cloud PBX apre le porte anche a quest’opportunità, integrando tutti questi canali comunicativi in un unico tool di produttività.