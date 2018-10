Torna la rivista inCasa in regalo con i nostri settimanali

E’ arrivato l’autunno e con lui torna la rivista inCasa, un regalo esclusivo per i nostri lettori.

Torna la rivista inCasa: i temi

In questo numero, tutto per ottenere in extremis i bonus fiscali e i segreti per mantenere gli impianti in efficienza. Ma anche tre attualissimi servizi su: living multitasking, mummie luminose, occasioni (culinarie) mostruose e spirito green da coltivare tutto l’anno.

Un regalo esclusivo per i lettori

Tutto questo e molto altro ancora lo potrete trovare, appunto, su inCasa, in regalo a partire da sabato 27 ottobre 2018, con il Giornale di Cantù, il Giornale di Erba e il Giornale di Olgiate.

I mille consigli della rivista

Presenti inoltre interessanti approfondimenti sulle nuove tecnologie al servizio della casa, sulla creatività senza freni e sulle “questioni di fibra“.