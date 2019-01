Anci Lombardia e Upl in visita nella sede Netweek. L’incontro a Merate di oggi, venerdì 18 gennaio, è stata l’occasione per fare il punto sul ruolo della Casa dei Comuni e sulle prospettive dell’Unione delle Province lombarde.

Anci Lombardia e Upl

Un’occasione per confrontarsi sulle sfide del futuro, per mettere in rete strategie e tracciare le linee guida di quanto fatto finora. L’incontro avvenuto oggi, venerdì 18 gennaio, nella sede del nostro gruppo editoriale Netweek nella sede di Merate tra Anci Lombardia e Upl – Unione delle Province lombarde – è stata un’opportunità per cononoscere da vicino il ruolo delle due istituzioni e mostrare le potenzialità offerte dal nostro Gruppo nell’ambito dell’editoria, sia cartacea che digital.

Le delegazioni presenti

In rappresentanza di Anci Lombardia c’erano il presidente Virginio Brivio, il segretario generale Rinaldo Redaelli, il vice segretario Egidio Longoni, il presidente del dipartimento Anci e assessore di Monza, Pierfranco Maffè, il presidente del dipartimento Anci e sindaco di Cologno Monzese, Dania Perego, Onelia Rivolta e Pietro Maria Sekules per AnciLab, Lauro Sangaletti responsabile relazioni esterne Anci, Laura Bello e Giorgio Oldrini dell’Ufficio comunicazione. Per Upl, invece, c’erano il presidente Vittorio Poma, il responsabile della segreteria Dario Rigamonti, il presidente della Provincia di Lecco, Claudio Usuelli e Stefano Donarini dell’Ufficio comunicazione. Ospiti il sindaco di Monza, Dario Allevi, Marco Scaramellini sindaco di Sondrio e Vincenzo Magistrelli, primo cittadino di Pogliano Milanese.

La visita alla sede

Prima di entrare nel vivo della tavola rotonda che ha visto come protagonisti il presidente di Anci Lombardia, Virginio Brivio, il presidente di Upl, Vittorio Poma, i cui interventi sono stati mediati dal responsabile dell’area Monza del Gruppo Netweek, Maurizio Colombo e dal collega Stefano Giudici, responsabile del nostro settimanale “Settegiorni”, tutti i presenti hanno visitato gli spazi della sede di Merate. Poi il gruppo si è diretto nell’auditorium per iniziare il confronto sui temi all’ordine del giorno.

Virginio Brivio, Anci Lombardia

“Anci è un po’ un sindacato dei Comuni, una vera e propria Casa dei Comuni – ha introdotto Brivio – Ma non solo di quelli più grandi. Funzioniamo come un supporto in tutte le occasioni in cui, per esempio, bisogna attuare provvedimenti attuativi. Siamo degli interlocutori, in altre parole, tra Comuni, Governo nazionale e regionale”. Un ente in grado di “fare servizi” per i Comuni, quindi, anche gestionali, grazie alla collaborazione con la società AnciLab. “Oltre a quelle che sono le nostre prerogative – ha continuato – stiamo pensando a una terza via. Vogliamo investire sui progetti. Partiamo, come sindaci, dai problemi di tutti i giorni per dare delle risposte ai cittadini. In questo quadro è importante registrare il ruolo crescente degli amministratori di condominio, che si stanno gradualmente imponendo come interlocutori tra le istituzioni e i cittadini. Perché per ottenere risultati serve il contributo di tutti”.

Tutti gli approfondimenti sulla visita, le fotografie e le interviste ai protagonisti sui settimanali del gruppo Netweek in edicola da lunedì.