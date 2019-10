(NEL VIDEO L’ARRIVO DI MATTARELLA)

All’assemblea generale della più grande associazione di imprenditori a livello nazionale, ci sono tutte le più alte cariche dello Stato. Il Teatro alla Scala di Milano accoglie questa mattina (giovedì 3 ottobre 2019) non solo il premier Giuseppe Conte, ma anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Presente anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ad accoglierli Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, che raggruppa le imprese della Città metropolitana di Milano e delle province di Monza Brianza e Lodi. Previsto anche l’intervento del presidente di Confindustria nazionale Vincenzo Boccia. Per la Giunta lombarda, il vicepresidente Fabrizio Sala, in platea anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

In sala anche il questore di Milano Sergio Braco e il prefetto Renato Saccone. Del Consiglio dei ministri, presenti anche Luciana Lamorgese (Interno), Lorenzo Guerini (Difesa), Federico D’Incà (Rapporti con il Parlamento), più i viceministri Matteo Mauri, Antonio Misiani, Manlio Di Stefano e Ivan Scalfarotto, oltre a Carla Ruocco, presidente della Commissione finanze della Camera, e Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera.

Bonomi, plauso a Conte

Nel suo intervento, deciso cambio di passo del timoniere Bonomi, che lo scorso anno (presente per il primo Esecutivo Conte il ministro dell’Ecomonia Tria) era stato durissimo con la l’allora maggioranza gialloverde. Il plauso a Conte:

“Questo nuovo quadro – ha detto Bonomi – disegna una cornice propizia all’Italia. Questo è il compito essenziale che spetta al nuovo Governo. Noi apprezziamo vivamente l’impegno che ha assunto: un nuovo tono, di profondo rispetto istituzionale. Di deliberata costruttività nei confronti dell’Europa e del rispetto delle sue regole. Di ascolto vero con le parti sociali: impresa, sindacati e società civile”.

Bonomi ha apprezzato i nuovi propositi, pur senza dimenticare i 14 mesi precedenti.

“Non dimentichiamo che quel Governo ha promesso di cancellare la povertà, invece ci ha restituito alla stagnazione. Se dismettiamo le continue polemiche contro la Ue e l’euro, la Bce e Banca d’Italia, che ci hanno portato ad aggravare i costi del debito pubblico e a un sempre maggiore isolamento, se la smettiamo di credere che sia una buona politica estera compiere azioni di unilaterale favore verso Russia e Cina al di fuori del concerto Nato e Ue, guadagneremo non solo più rispetto ma anche vantaggi economici bilaterali che altre grandi nazioni occidentali hanno ottenuto in misura assai maggiore”.

UNO STRALCIO DELL’INTERVENTO DI BONOMI:

Il discorso del premier Conte

Il presidente del Consiglio s’è espresso, fra l’altro sull’attualissimo tema dei rapporti commerciali fra gli States e il Vecchio continente:

“La guerra dei dazi sta mettendo a dura prova il comparto manifatturiero: gli Usa sono stati legittimati a introdurli, questo per noi rappresenta un serio rischio. Faremo di tutto per limitare i danni. E comunque escludo l’introduzione di qualsiasi patrimoniale”.

Conte ha assicurato che, sul tema dazi, l’Italia sta anche lavorando all’interno dell’Unione per prospettive compensative.