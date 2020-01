Nella giornata di ieri, giovedì 16 gennaio 2020, è stato compiuto un primo, importante passo per risolvere il problema della carenza dei segretari comunali; la Camera ha infatti approvato all’unanimità una mozione che impegna il Governo ad adottare misure urgenti per far fronte proprio alla carenza di segretari comunali. Ad annunciarlo la deputata comasca Chiara Braga.

Carenza segretari comunali: approvata la mozione

“Grazie al costante lavoro del Partito Democratico abbiamo condiviso con tutte le forze parlamentari una mozione unitaria che indirizza il Governo a far rapidamente fronte al problema della rilevante carenza di segretari comunali, anche tramite una semplificazione e accelerazione delle procedure selettive, con particolare riferimento alla scarsità rilevata nei piccoli Comuni delle aree montane” afferma Braga.

“Un tema quello della scarsa presenza strutturale della figura dei segretari comunali, che sta di fatto minando la funzionalità della vita dei Comuni italiani; una questione per la quale, ieri a Montecitorio, abbiamo ottenuto un primo risultato positivo votando appunto all’unanimità una mozione che si prefigge di porre rimedio a questa situazione di disagio che vivono i nostri Comuni” conclude la deputata democratica.

Lunedì l’incontro con Sindaci e Amministratori

Il problema della scarsa presenza è stato sollevato anche nel Comasco; per questo motivo “proprio per parlare dell’emergenza dei segretari comunali nel nostro territorio è stato organizzato, per lunedì prossimo a Dizzasco, con i sindaci più colpiti da questa problematica, un incontro specifico con il Viceministro dell’Interno Matteo Mauri, sempre attento al funzionamento degli affari interni delle amministrazioni locali”.