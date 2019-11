Consiglio comunale a Brenna giovedì sera.

L’ordine del giorno

Sarà un Consiglio comunale ricco di punti all’ordine del giorno quello convocato per giovedì 28 novembre, alle 20.30, in sala civica Colombo a Brenna. Il sindaco Paolo Vismara ha infatti firmato ben 10 punti da discutere. Si parte proprio con alcune comunicazioni del sindaco, quindi consueta approvazione dei verbali delle precedenti sedute. Si passa poi ad alcuni punti relativi al bilancio comunale. Importante il settimo punto, che vede l’approvazione del Piano per il diritto allo Studio. Quindi un paio di convenzione con i comuni limitrofi per il servizio di messo comunale e dello Sportello Unico Attività Produttive. Si chiude con una mozione presentata dal gruppo “Noi Brenna” sull’agibilità dell’edificio della scuola dell’infanzia e primaria.