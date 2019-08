Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, commenta così la nomina di Giuseppe Conte.

Crisi di governo Erba (M5S): “E’ il momento di cambiare passo”

“Come ha sottolineato il Professor Conte durante il discorso di stamattina, il nuovo Governo avrà l’occasione di scrivere un nuovo capitolo della nostra Repubblica rilanciando il suo valore in Italia e all’estero. In questa fase delicata, sarà fondamentale concentrarsi sui temi urgenti e mettere al centro il benessere dei cittadini con una prospettiva a lungo termine”.

“L’Italia è un Paese dalle enormi potenzialità, ora è arrivato il momento di cambiare passo e di crescere perseguendo gli interessi comuni e accantonando le ambizioni di parte – aggiunge Raffaele Erba – Non perdiamo altro tempo in sterili polemiche, l’Italia ha bisogno di unità per ripartire con slancio e guadagnare credibilità in tutto il mondo”.

“Il percorso che ci attende non sarà privo di insidie, ma è giusto provarci e metterci tutto l’impegno necessario per regalare agli italiani un Paese migliore. Auguro al Presidente Conte un buon lavoro”.