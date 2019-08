Crisi Governo Conte: il portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle Giovanni Currò fa appello alla Lega e a Matteo Salvini per la legge che taglierebbe il numero di parlamentari.

Con le stelle cadenti si esprimono i desideri, chissà …

A pochi giorni dall’apertura della crisi di Governo da chi aveva ancora i piedi sporchi di sabbia di Milano marittima le orecchie che fischiano e il palato che sapeva ancora di mojito, mi unisco all’appello di far lavorare il Parlamento altre due orette soltanto, un ultimo voto!

Per nostalgia? Assolutamente no, manca l’ultimo voto per far passare una riforma che il popolo chiede da tempo!

La taglia poltrone!

Riduciamo subito il numero dei parlamentari, risparmiamo mezzo miliardo da destinare ai servizi essenziali per il Paese e non ad un numero ristretto di persone privilegiate.

Bastano solo due ore per compiere un gesto di civiltà per il Paese, tagliamo i parlamentari e poi subito al voto!

Questo appello è rivolto a tutte le forse politiche, dimostrate finalmente che anche se vi trema la poltrona voi ve la tagliate lo stesso.

Un bel gesto disinteressato per il bene di tutti!

Non pensate solo a voi stessi e ai vostri interessi, per una volta unitevi a noi!

Buon 10/08 San Lorenzo