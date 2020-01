Si sono concluse ieri sera sulla piattaforma Rousseau le votazioni per la scelta dei facilitatori regionali del Team del Futuro. Gli iscritti abilitati al voto hanno espresso un totale di 53.846‬ preferenze per le tre aree: Formazione e coinvolgimento; Relazioni interne (rapporti con gli eletti del MoVimento della regione, punto di supporto per le liste); Relazioni esterne (rapporti con gli stakeholder, le associazioni, i comitati, ecc).

Currò come facilitatore Regionale della Lombardia

In Lombardia l’onorevole Giovanni Currò ha ottenuto la posizione di Facilitatore responsabile per le Relazioni Esterne: “Con orgoglio sarò parte attiva dell’organizzazione nazionale del Movimento 5 Stelle, e mi occuperò delle Relazioni Esterne in Lombardia. Programmeremo tutti insieme i prossimi 10 anni per il rinnovamento del nostro sogno. Un impegno arduo da portare avanti, ma che è già iniziato con esempi di buone pratiche come Spazio 5 Stelle Como”.

Il traguardo ottenuto è stato il risultato di una lunga campagna che ha visto Currò girare la regione in lungo e in largo, incontrando le imprese direttamente sul loro territorio, per ascoltare le loro richieste e comprenderne le esigenze. Un impegno che è stato premiato, e che ora si concretizzerà nell’azione di Currò come responsabile per i rapporti tra l’organo nazionale del Movimento e gli stakeholder del territorio: “Cercherò di coinvolgere tutti, affinché questo processo lo si affronti tutto insieme, la base è e sarà sempre la nostra forza!”.