Si avvicinano le elezioni comunali ad Albavilla. I cittadini saranno chiamati alle urne domenica 26 maggio.

Elezioni Albavilla 2019 ecco tutte le liste

Per la lista Vivere Albavilla il candidato sindaco è Giuliana Castelnuovo. Di seguito tutti i nomi dei candidati consiglieri in lista:

Alessandro Fermi

Angela Bartesaghi

Roberto Ballabio

Edoardo Parravicini

Elia Cairoli

Giorgia Cracano

Marco Cesana

Fabio Noseda

Carlo Tafuni

Omar Carlo Tagliabue

Francesca Valsecchi

Belinda Zannino

Per la lista Albavilla Radici e Futuro il candidato sindaco è Mattia Frigerio. Di seguito tutti i nomi dei candidati consiglieri in lista:

Claudia Acerbis

Franca Enrica Anzani

Matteo Cervellin

Andrea Ciceri

Elisa Ciceri

Martina Ciceri

Caterina De Marco

Fabio Francavilla

Marcello Molteni

Vito Potito

Massimo Ronchetti

Luigi Tettamanti

Per la lista Per Albavilla il candidato sindaco è Elisabetta Frigerio. Di seguito tutti i nomi dei candidati consiglieri in lista:

Maria Letizia Baraggia

Giovanna Baruffini

Elisabetta Beretta

Roberto Buontoso

Maura Castelli

Fabio Corti

Flavio Corti

Antonello Frigerio

Giuliano Muscionico

Alessandro Proserpio

Emilia Roscio

Matteo Vitali

