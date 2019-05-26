Elezioni amministrative 2019.
Ecco i primi dati della Prefettura di Como
Sono stati pubblicati dalla Prefettura i primi dati di affluenza nei comuni della provincia di Como, per quanto riguarda le elezioni comunali. Quasi tutti i comuni si attestano sul 30% dei votanti, con qualche picco vicino al 30% e qualche comune per ora più indietro…
|ALBAVILLA
|24,03
|ALBESE CON CASSANO
|23,44
|ALBIOLO
|21,81
|ALSERIO
|30,91
|ALZATE BRIANZA
|23,78
|ANZANO DEL PARCO
|24,82
|ARGEGNO
|28,43
|AROSIO
|23,54
|BELLAGIO
|20,84
|BENE LARIO
|13,68
|BINAGO
|21,02
|BIZZARONE
|20,57
|BLEVIO
|25,93
|BREGNANO
|19,24
|BRENNA
|27,28
|BRUNATE
|26,96
|CABIATE
|20,11
|CADORAGO
|21,73
|CAGLIO
|27,94
|CANTU’
|20,10
|CANZO
|25,16
|CAPIAGO INTIMIANO
|24,10
|CARIMATE
|22,31
|CARUGO
|20,47
|CASLINO D’ERBA
|28,66
|CASSINA RIZZARDI
|23,84
|CASTELMARTE
|22,83
|CASTELNUOVO BOZZENTE
|21,27
|CERANO D’INTELVI
|19,21
|CERMENATE
|20,81
|CIRIMIDO
|21,80
|CLAINO CON OSTENO
|23,26
|COLONNO
|28,45
|COLVERDE
|19,66
|CORRIDO
|20,87
|CREMIA
|20,71
|CUCCIAGO
|22,69
|CUSINO
|28,97
|DIZZASCO
|23,91
|DONGO
|27,59
|DOSSO DEL LIRO
|28,51
|FAGGETO LARIO
|28,71
|FENEGRO’
|20,89
|FIGINO SERENZA
|21,58
|FINO MORNASCO
|22,42
|GARZENO
|31,41
|GRANDATE
|26,67
|LAINO
|27,31
|LEZZENO
|22,27
|LIMIDO COMASCO
|19,16
|LIVO
|18,37
|LOCATE VARESINO
|21,79
|LOMAZZO
|22,77
|LONGONE AL SEGRINO
|21,97
|LUISAGO
|25,63
|LURAGO MARINONE
|22,63
|LURATE CACCIVIO
|22,72
|MAGREGLIO
|34,01
|MARIANO COMENSE
|19,57
|MASLIANICO
|22,24
|MENAGGIO
|21,10
|MERONE
|18,74
|MOLTRASIO
|28,86
|MONGUZZO
|22,05
|MONTANO LUCINO
|26,03
|MUSSO
|25,81
|OLTRONA DI SAN MAMETTE
|25,47
|PEGLIO
|21,16
|POGNANA LARIO
|20,52
|PONTE LAMBRO
|25,59
|PROSERPIO
|25,76
|REZZAGO
|32,94
|RODERO
|16,14
|RONAGO
|17,73
|ROVELLASCA
|21,78
|SALA COMACINA
|22,89
|SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
|28,36
|SCHIGNANO
|16,18
|SENNA COMASCO
|22,45
|SOLBIATE CON CAGNO
|20,00
|SORICO
|19,71
|STAZZONA
|28,85
|TORNO
|28,92
|TREMEZZINA
|26,63
|UGGIATE-TREVANO
|23,82
|VAL REZZO
|20,11
|VALBRONA
|26,99
|VALMOREA
|16,44
|VENIANO
|22,76
|VERCANA
|23,42
|VERTEMATE CON MINOPRIO
|23,57
|VILLA GUARDIA
|22,36
|ZELBIO
|14,29