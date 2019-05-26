Elezioni amministrative 2019.

Ecco i primi dati della Prefettura di Como

Sono stati pubblicati dalla Prefettura i primi dati di affluenza nei comuni della provincia di Como, per quanto riguarda le elezioni comunali. Quasi tutti i comuni si attestano sul 30% dei votanti, con qualche picco vicino al 30% e qualche comune per ora più indietro…

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