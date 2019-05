Elezioni comunali 2019. Alle 14 in punto è partito lo scrutinio che eleggerà diversi nuovi sindaci nel Comasco.

Elezioni comunali 2019 via allo scrutinio

Ieri, domenica 26 maggio, si è votato per le Europee (QUI I DETTAGLI) ma non solo. In Provincia di Como sono oltre 90 i nuovi sindaci che saranno eletti. Il Comune più grande al voto è Cantù che, dopo solo due anni per via del caso Edgardo Arosio, si è presentato nuovamente alle urne. Dopo cinque anni di Amministrazione Marchisio hanno votato anche gli abitanti di Mariano Comense.

I Comuni al voto nel Canturino

Cantù, Capiago Intimiano, Senna Comasco, Brenna, Cucciago, Carimate, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Luisago, Cadorago, Bregnano, Cermenate, Vertemate con Minoprio.

I Comuni al voto nel Marianese

Mariano Comense, Arosio, Carugo e Cabiate.

I Comuni al voto nell’Erbese

Albavilla, Albese, Alserio, Alzate, Anzano, Caglio, Canzo, Caslino, Castelmarte, Longone al Segrino, Magreglio, Merone, Monguzzo, Molteno, Ponte Lambro, Proserpio, Rezzago, Rogeno, Sirone, Suello e Valbrona.

I Comuni al voto nell’Olgiatese

Lurate Caccivio (QUI IL LIVE), Oltrona di San Mamette, Villa Guardia, Lurago Marinone, Veniano, Montano Lucino, Albiolo, Rodero, Valmorea, Bizzarone, Ronago, Uggiate Trevano, Binago, Solbiate con Cagno, Castelnuovo Bozzente, Cassina Rizzardi e Colverde

I Comuni al voto sul Lago di Como

Argegno, Bellagio, Bene Lario, Blevio, Brunate, Caglio, Cerano d’Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Dongo, Dosso del Liro, Faggeto Lario, Garzeno, Laino, Lezzeno, Livo, Magreglio, Maslianico, Menaggio, Moltrasio, Musso, Peglio, Pognana Lario, Proserpio, Rezzago, Sala Comacina, San Nazzaro Val Cavargna, Schignano, Sorico, Stazzona, Torno, Tremezzina, Val Rezzo, Vercana, Zelbio.

I Comuni al voto nella Bassa Comasca

Fenegrò, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo.