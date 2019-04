Elezioni europee 2019 il sindaco di Tavernerio si candida

Elezioni europee 2019, il sindaco di Tavernerio Mirko Paulon scende in campo.

Paulon si candida con la lista +Europa e Italia In Comune, coalizione nata dall’alleanza tra la formazione europeista fondata da Emma Bonino e il partito di Federico Pizzarotti, sindaco di Parma. Entra nella coalizione come unico lombardo nella nella Circoscrizione Nord Ovest, che comprende Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. “Sono convinto che questo gruppo possa portare la sua concretezza per un’Europa più grande” ci ha spiegato.

