Si avvicinano le elezioni comunali a Ponte Lambro. I cittadini saranno chiamati alle urne domenica 26 maggio.

Elezioni Ponte Lambro 2019 ecco tutte le liste

Per la lista Insieme per Ponte Lambro il candidato sindaco è Ettore Pelucchi. Di seguito tutti i nomi dei candidati consiglieri in lista:

Loris Staglianò

Fabrizio Genovese

Francesca Borello

Fabrizio Carangelo

Lucia Civati

Vito Favuzzi

Manuel Guzzon

Anna Molteni

Andrea Verga

Per Valori in comune con Centro destra unito il candidato sindaco è Francesco Cocchiararo. Di seguito tutti i nomi dei candidati consiglieri in lista:

Domenico Bianchi

Alberto Bosis

Giancarlo Castagna

Nicolò Macrì

Maria Angela Vergura

Aurelio Marconi

Matteo Mazza

Pietro Riccardi

Pietro Giovanni Riva

Daniela Sanfelice

Stefano Serra

Florinda Tosetti.

