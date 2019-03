Domenica 7 aprile, a Villa Saporiti, si vota per il rinnovo del consiglio provinciale. Possono votare i soli amministratori comaschi che eleggeranno i loro rappresentanti. Tre le liste presentate: “Candidati civici per la Provincia di Como”, che unisce sostanzialmente esponenti del Partito Democratico e di Fratelli d’Italia, il gruppo singolo della Lega e “Orizzonte comasco” che accoglie gli esponenti di Forza Italia.

Elezioni provinciali 2019: “Candidati civici”

“La lista raccoglie, con spirito civico, figure di amministratori a sostegno del presidente Fiorenzo Bongiasca. Le candidature sono state frutto di un lavoro sui territori che hanno portato all’individuazione dei nominativi per dare rappresentanza a tutta la provincia di Como” dichiara il capolista Federico Bassani.

I candidati sono: Federico Bassani, sindaco di Lurago d’Erba, Valeria Benzoni, sindaco di Lomazzo, consigliere provinciale uscente, Francesco Cavadini, sindaco di Brienno, Ferruccio Cotta, consigliere comunale di Bulgarograsso, consigliere provinciale uscente, Alberto Crippa, consigliere comunale di Mariano Comense, consigliere provinciale uscente, Maria De Giorgi, consigliere comunale di Blevio, Paolo Furgoni, consigliere comunale di Cernobbio, Claudio Ghislanzoni, consigliere comunale di Erba, Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco, Antonella Patera, consigliere comunale di Como, Paola Rossi, consigliere comunale di Bellagio, assessore alla Cultura, Cecilia Volontè, consigliere comunale di Cantù.

Il gruppo Lega

Il partito guidato da Matteo Salvini ha deciso di correre da solo alle elezioni provinciali 2019. Sono candidati Massimo Aiolfi, Giampiero Ajani (consigliere comunale a Como), Michele Buonanotte, Maurizio Cattaneo, Veronica Clerici, Laura Comollo, Giuseppe Costanzo, Giuseppe Fumagalli, Mariagrazia Gianelli, Sofia Grippo, Pietro Ortelli e Maruska Zerboni.

Forza Italia presenta “Orizzonte Comasco”

Anche il partito di Silvio Berlusconi ha deciso di non unirsi ad altri gruppi politici per questa partita. A guidare il gruppo, la capolista Maria Grazia Sassi, già consigliere provinciale uscente, numero due di Forza Italia in provincia e rappresentante Anci a Roma. Gli altri candidati sono: Mario Pozzi (consigliere comunale uscente), Matteo Redaelli, Davide Gervasoni (consigliere comunale a Como), Monica Colacicco, Sara Brioschi, Laura Sampietro, Angelo Adamo, Dario Lucca (consigliere comunale a Grandate e consigliere provinciale uscente), Pasquale Brosio, Naomi Legnani Franchi, Antonella Girardi (assessore a Casnate e consigliere provinciale uscente).

