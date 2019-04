Conferme a Villa Saporiti alle elezioni provinciali 2019. Ieri, domenica 7 aprile, gli Amministratori locali della provincia di Como hanno votato per rinnovare il consiglio provinciale. A vincere, secondo i primi dati, è la lista civica guidata dal neoeletto presidente Fiorenzo Bongiasca.

Elezioni provinciali 2019: vincono i Civici di Bongiasca

I dati ufficiali saranno resi noti alle 17 ma è già possibile fare una previsione con quelli ufficiosi. Successo, come previsto, della lista organizzata dal presidente Bongiasca “Candidati civici per la Provincia di Como”, che unisce sostanzialmente esponenti del Partito Democratico, civici e di Fratelli d’Italia. A loro vanno 6 seggi in consiglio.

Buono anche il risultato della lista di Forza italia, Orizzonte Comasco, che guadagna 4 seggi. Meno convincente la Lega che a queste elezioni ha deciso di correre da sola. Al gruppo del Carroccio infatti vanno 2 seggi.

Seguiranno aggiornamenti.