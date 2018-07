Raffaele Erba, consigliere erbese del M5S in Regione Lombardia, è stato scelto come membro della Consulta regionale per il diritto al cibo.

Raffaele Erba: “Dobbiamo puntare sulla qualità del cibo”

L’erbese, eletto alle ultime amministrative in Consiglio regionale, è stato nominato tra i 5 membri della Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo. La Consulta, proposta nella scorsa legislatura dal Movimento 5 Stelle e approvata insieme alla progetto di legge per il diritto al cibo, contribuisce alla definizione degli obiettivi e delle strategie di medio e lungo periodo della Regione Lombardia per promuovere, rispettare, proteggere e realizzare il diritto al cibo.

“E’ stato proposto il mio nome e ho accettato con entusiasmo, perché penso possiamo fare cose importanti, a partire dalle mense scolastiche, che devono essere più sostenibili, da un punto di vista ambientale ed economico – ha commentato Erba – Dobbiamo puntare sulla qualità del cibo, che significa prevenzione di patologie e sostegno al territorio. Lavoreremo per portare nelle mense prodotti biologici e locali. La sfida è alzare la qualità senza incrementare costi, agendo in sinergia con le realtà produttive dei territori”.

