Incontro a Como martedì, con una delegazione della Regione Lombardia.

Domani a Palazzo Pirelli

I componenti del Comitato esecutivo della NCSL, la Conferenza Nazionale degli Stati legislativi degli USA, guidati dal presidente Robin Vos, saranno ricevuti domani, lunedì 9 settembre, a Palazzo Pirelli dove saranno accolti e si confronteranno con la delegazione lombarda composta per l’occasione dal presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, dal vice presidente Carlo Borghetti, dai presidenti delle Commissioni Bilancio Marco Alparone (Forza Italia), Sanità Emanuele Monti (Lega), Attività produttive Gianmarco Senna (Lega) e Antimafia Monica Forte (M5Stelle), e dai consiglieri regionali Roberto Anelli (capogruppo Lega), Marco Degli Angeli e Raffaele Erba (M5Stelle).

All’incontro, che avrà inizio alle ore 11 in Sala Pirelli, interverrà anche Brett Dvorak, Console per gli Affari Politici ed Economici presso il Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano.

I temi trattati

Tra i temi che saranno affrontati e saranno oggetto di discussione, lo scambio di esperienze e best practices per migliorare la qualità e l’impatto delle legislature statali e regionali, le iniziative per migliorare e promuovere l’innovazione politica e la comunicazione e il funzionamento del sistema federale. Al termine dell’incontro, nel pomeriggio di lunedì la delegazione statunitense visiterà quindi la mostra “Genio e Impresa: Leonardo e Ludovico ieri e oggi” allestita a Palazzo Lombardia.

Martedì 10 a Como

Martedì 10 settembre la delegazione della NCSL composta da 83 legislatori in rappresentanza di tutti gli Stati degli USA, si recherà a Como in Camera di Commercio per un incontro con le istituzioni locali, le associazioni di categoria e gli imprenditori del territorio: i lavori saranno introdotti dal presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e dal presidente della Camera di Commercio lariana Marco Galimberti, presenti anche il sindaco di Como Mario Landriscina, i presidenti di Cna Como Armando Minatta e di Confindustria Como Aram Manoukian.

L’incontro avrà inizio alle ore 10.30 presso la sede della Camera di Commercio in via Parini 15: in questa occasione attenzione prioritaria sarà data a temi riguardanti l’economia, il turismo e l’attrattività territoriale del comasco.