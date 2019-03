Oggi, giovedì 28 marzo 2019, la riforma della legittima difesa è diventata legge.

Arriva l’ok dal Senato, la legittima difesa diventa legge

L’Assemblea del Senato ha approvato il provvedimento con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. In aula il ministro dell’interno Matteo Salvini, il ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e quello per l’Agricoltura Gianmarco Centinaio. Assenti i rappresentanti di governo del Movimento 5 stelle.

“Grande soddisfazione”

“Esprimo soddisfazione, gioia ed emozione per l’approvazione sulla legittima difesa. E’ stata una riforma voluta dalla Lega che oggi finalmente è diventata realtà. Si tratta di una legge di giustizia, di sicurezza e di buon senso che va nella direzione di tutelare le vittime” ha commentato il canturino Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell’Interno.

