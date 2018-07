Lago di Como da salvare: il consigliere regionale Raffaele Erba presenta un ordine del giorno.

“Salviamo il nostro futuro”

Il consigliere regionale del M5S Lombardia Raffaele Erba ha depositato un ordine del giorno all’assestamento di bilancio, che sarà discusso nel prossimo consiglio regionale, per il rilancio della navigazione sul Lago di Como. Erba dichiara: “Vogliamo stare a guardare il nostro lago che lentamente muore, causando danni ai residenti, al comparto ittico, al turismo (già fortemente penalizzato dal disastro delle paratie), oppure vogliamo fare qualcosa di concreto per salvarlo, prima che sia troppo tardi? Io non ci sto a vedere il nostro patrimonio più grande, che fa girare l’economia del nostro territorio, in queste pessime condizioni. Voglio mettere in atto una serie di iniziative per la sua tutela, a partire da un ordine del giorno al bilancio, in discussione la prossima settimana in Consiglio regionale, per la realizzazione di uno studio di fattibilità per una nuova navigazione del lago, in grado di alleggerire il traffico nei comuni e l’impatto ambientale”.

“Riduciamo la plastica”

Erba continua: “Non basta, dobbiamo ridurre la produzione di plastica in tutto il territorio, a partire dagli degli enti pubblici di Como e provincia. Abbiamo pronta una proposta di legge regionale per vietare la plastica usa e getta negli uffici pubblici, nelle mense e nelle sagre, il PDL 18 dal titolo “Divieto del monouso non biodegradabile o non riciclabile”, e Como, viste le condizioni del suo lago, non può esimersi. Queste sono le battaglie che ci aspettano, per la tutela e la salvaguardia del nostro lago, per la tute la e la salvaguardia del nostro futuro, e il M5S sarà in prima linea”.