Meno pressione fiscale sui cittadini. Questo, attraverso provvedimenti specifici, l’obiettivo dichiarato di Regione Lombardia. “Mentre a Roma aumentano le tasse, aggiungendone di nuove, la Regione Lombardia a guida Lega va in controtendenza”, sottolineano a questo proposito dalla segreteria della Giunta Fontana.

I provvedimenti presi in Lombardia

Uno degli esempi, portati dalla Lega, è lo sconto del 15% sul bollo auto con la domiciliazione bancaria: Regione Lombardia è infatti l’unica in Italia ad adottare una riduzione così importante. In aggiunta, ricordano dal gruppo consigliare della Lega al Pirellone, l’azzeramento dell’IRAP sulle nuove attività commerciali e agli incentivi fiscali per gli interventi di rigenerazione delle aree dismesse.

“L’esatto opposto di quanto sta facendo a Roma il governo Pd-Cinquestelle – attaccano gli esponenti del Carroccio – che continua in una politica priva di prospettiva che ha come unico effetto quello di tartassare i lombardi e gli italiani tutti”.

Il richiamo all’autonomia

Ancora la Lega sul tema dell’autonomia:

“Se si paragonassero le due manovre il confronto per il Governo sarebbe veramente impietoso, rispetto a quanto fatto da Regione Lombardia, con i propri mezzi. Che sono pochi se paragonati a quelli che potrebbero essere messi a disposizione con quell’Autonomia che lo Stato centrale continua a negare”.

Non mettiamo le mani in tasca ai cittadini

“La filosofia che anima le scelte della Giunta Fontana – continuano dal gruppo consigliare lumbard in Regione – è semplice quanto efficace : non serve mettere le mani nelle tasche dei cittadini, pur di fare cassa ad ogni costo. Così si ammazzano crescita e sviluppo e si costringe la popolazione a sacrifici sempre più gravosi. Una grande Regione è tale se tiene i conti in ordine, abbassa le imposte e costa poco ai contribuenti. E garantisce i servizi e rilancia l’economia favorendo lavoro e imprese con un sistema di leggi chiare, di incentivi e di tutele”.

Bilancio di Regione Lombardia

In ultima analisi è stata affrontata anche la questione bilancio: