E’ convocato per lunedì 10 giugno, alle 20.30, il Consiglio comunale a Erba.

Lunedì Consiglio comunale a Erba: i temi caldi

All’ordine del giorno ci sono ben 9 punti. Tra questi, la comunicazione in merito al “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”; ma anche le interpellanze presentate dal gruppo consiliare ErbaPrimaditutto a oggetto “Situazione viabilità via Comana Lunga e dintorni” e quella dei gruppi Erba Primaditutto e Fratelli d’Italia a oggetto “Situazione via Volta e via Plinio”. Ci sarà poi una variazione al Bilancio Preventivo 2019-2021; l’individuazione di commissioni, comitati, consigli e altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili; l’approvazione della convenzione tra il Comune di Erba e quelli di Alserio, Anzano del Parco, Eupilio e Longone al Segrino per l’inserimento di utenti non residenti al nido “Magolibero”; l’approvazione del regolamento per la determinazione del contributo straordinario e l’approvazione dei patti parasociali di Service 24 Ambiente s.r.l..

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 8 giugno 2019 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui