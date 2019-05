Presenti Alessandro Fermi, Angelo Orsenigo e Luca Gaffuri

Squadra coesa dopo dieci anni

Dopo dieci anni di Amministrazione comunale guidata da Massimo Gherbesi, Insieme per Alzate presenta il nuovo candidato alla carica di sindaco: Mario Anastasia. “Dopo dieci anni abbiamo ancora tante cose da fare: ci ripresentiamo per questo – ha commentato il sindaco uscente – Una squadra unita e coesa che ci ha permesso di operare al meglio. Non è facile amministrare: è più facile criticare sui social. Ma essere arrivati a condividere una figura come Anastasia è una grande soddisfazione”. La presentazione si è svolta questa mattina al Living café alla presenza di Alessandro Fermi, Angelo Orsenigo e Luca Gaffuri.

Le parole del candidato

“Il programma elettorale è condiviso da tutti. In questi cinque anni ho avuto possibilità di conoscere la macchina amministrativa e approfondire i rapporti con cittadini: un mondo complesso da gestire, ma che mi ha consentito di fare esperienza – ha spiegato – Due cose mi hanno interessato in particolare: il rapporto con i cittadini, che abbiamo sempre cercato di mantenere nella ricerca del bene comune; e la speranza di contribuire a migliorare Alzate con l’investimento in opere importanti, come la riqualificazione del centro sportivo di via Girola. Un altro elemento che mi ha fatto accettare candidatura è la squadra molto valida che presenta persone di esperienza affiancate da elementi nuovi e giovani che potranno dare molto”.