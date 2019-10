Mauro Guerra, recentemente rieletto sindaco del Comune di Tremezzina, è stato scelto come presidente di Anci Lombardia.

Mauro Guerra presidente di Anci Lombardia

Classe 1957, Guerra è stato scelto ieri, sabato 12 ottobre, per guidare l’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Raccoglie il testimone del presidente uscente, Virginio Brivio.

Il sindaco di Tremezzina è politico di lunga data. La prima elezione alla Camera dei Deputati risale al 1992 come tesserato del partito di Rifondazione Comunista. Rieletto nella Legislatura successiva, nel 1996 entra per la terza volta alla Camera, vincendo per L’Ulivo il collegio di Merate. L’ultima elezione nel 2013 con Chiara Braga tra le fila del Partito Democratico.

Più volte sindaco di Tremezzo, nel 2014 è stato fautore della fusione tra i Comuni di Lenno, Mezzegra, Ossuccio e Tremezzo, dando vita a Tremezzina. E’ stato eletto per la prima volta sindaco del nuovo Comune nel 2014 e rinnovato per un secondo mandato quest’anno.

Le sue prime parole da presidente di Anci VIDEO

Le congratulazioni della collega Chiara Braga

“Una bellissima notizia per i Comuni della Lombardia e un motivo di orgoglio per il Pd di Como l’elezione di Mauro Guerra a presidente di Anci Regionale – ha commentato la deputata Dem Chiara Braga – Ho conosciuto in questi anni l’impegno di Mauro nella sua veste di amministratore, sindaco impegnato nella fusione e nella guida del Comune di Tremezzina. Ho lavorato con lui in Parlamento nella scorsa legislatura, dove si è sempre occupato con grande competenza e intelligenza non solo delle esigenze nel nostro territorio, a partire dalla variante della Tremezzina, ma anche dei problemi e delle sfide dell’intero sistema degli enti locali. La sua elezione unanime oggi è un segnale molto importante perché segna il riconoscimento delle sue qualità e capacità da parte degli amministratori di tutte le parti politiche. Voglio augurare a Mauro Guerra buon lavoro e ringraziarlo per la disponibilità e generosità nel mettersi ancora una volta al servizio del territorio e dei Comuni della Lombardia”.

