E’ un nuovo terremoto politico quello che si sta scatenando a Casnate con Bernate a pochi mesi dalle elezioni. Malgrado si andrà a votare la prossima primavera infatti la maggioranza che per più di quattro anni ha sostenuto il sindaco Fabio Bulgheroni si sta sbriciolando. Dopo le dimissioni da ruolo di consigliere comunale di Mara Tolettini (assessore all’Ambiente fino a un anno fa), ieri, 15 ottobre, ha rimesso nelle mani del primo cittadino le proprie deleghe anche Flavio Iannella.

Iannella rimette le deleghe a Bilancio e Sport

A pochi giorni da un consiglio comunale ad alta tensione per l’assenza del sindaco e la presenza tra il pubblico dei rappresentanti delle associazioni sportive del paese, la maggioranza che sostiene l’amministrazione vacilla. Lunedì Tolettini nella sua lettera di dimissioni ha spiegato di non sentirsi più “rappresentata da sindaco e maggioranza”.

Ieri, il consigliere Flavio Iannella, che per tutta la Legislatura deleghe importanti quali quelle al Bilancio e allo Sport, ha deciso di lasciare. Non dal ruolo di consigliere – per il momento infatti continuerà a sostenere la maggioranza – ma dalle responsabilità e dagli obblighi che questi due settori gli hanno richiesto finora.

Iannella ha voluto spiegare la sua decisione: “Era da tempo che ci pensavo ma il clima pesante e pieno di polemiche degli ultimi tempi mi ha spinto a non voler proseguire oltre. Quindi ho deciso di rimettere le deleghe al sindaco. Volevo dare un segnale a fronte di tutta questa situazione”.

