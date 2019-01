Ecco tutti gli appuntamenti del Partito Democratico tra Como e Milano nelle prossime settimane.

Partito Democratico gli appuntamenti nel Comasco e non solo

“A Como e provincia ci prepariamo a due settimane intense in vista delle scadenze elettorali interne e delle primarie di marzo”, lo annuncia Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd, ricordando le date più importanti. “Iniziamo da domani, sabato 12 gennaio, quando nelle piazze di Como, Cantù, Cernobbio, Casnate, Lomazzo, Mozzate, Olgiate Comasco, Erba, Lenno, Porlezza, Caccivio, Solbiate, Uggiate Trevano e Lipomo ci saranno i gazebo e il volantinaggio nell’ambito della manifestazione nazionale contro questa manovra e le politiche scellerate dell’attuale Governo nazionale – prosegue Orsenigo –. Ma sarà anche l’occasione per toccare temi cari ai lombardi come il trasporto pubblico locale, sempre più disastrato e costantemente ignorato dalla Giunta regionale leghista”.

Emergenza treni domani l’evento a Milano

A questo proposito, Orsenigo ricorda anche l’evento, sempre di domani, sabato 12 gennaio, a Milano, organizzato dal Gruppo regionale del Pd sull’emergenza treni in Lombardia: “L’abbiamo intitolato ‘La locomotiva – Che fine farà il sistema ferroviario?’ e si terrà dalle 9.30 alle 13, al Belvedere Jannacci, al 31esimo piano di Palazzo Pirelli. Ci saranno pendolari e amministratori di Trenord e Rfi a confronto. L’incontro è naturalmente aperto a tutti, viaggiatori comaschi compresi”.

A Erba

E poi lunedì 14 gennaio, alle 21, all’Hotel Leonardo Da Vinci, a Erba, dove il Comitato Martina di Como, Monza Brianza, Lecco e Sondrio organizza un incontro con Debora Serracchiani (QUI I DETTAGLI)