Il consigliere provinciale Dario Lucca aveva presentato una mozione per la riapertura del passaggio a livello di Grandate. La chiusura è datata giugno 2017 e già dopo pochi giorni era scoppiata la polemica. Ieri, mercoledì 30 ottobre, la mozione è stata approvata.

Riapertura passaggio a livello Grandate mozione approvata

La mozione è stata approvata con 12 voti favorevoli e un astenuto. “Nell’immediatezza del provvedimento e sino ad oggi tale chiusura ha provocato e provoca, soprattutto nelle ore di punta, uno scompiglio viabilistico in corrispondenza della Piana di Lazzago, a ridosso della Cintura urbana cittadina e nei pressi dell’entrata-uscita “Como Sud” della A9 di “Autostrade per l’Italia” oltre al mutato uso del territorio alla luce della nuova e futura grande distribuzione annunciata per il prossimo anno in via Cecilio e nelle aree limitrofe” si leggeva nella mozione.

Lucca aveva anche chiesto alla presidente della Provincia, Rita Livio, l’avvio dell’iter tecnico per acquisire tutta la documentazione pregressa da comparare con i nuovi dati del monitoraggio dei nuovi flussi di traffico oltre che l’istituzione di un tavolo istituzionale di confronto e di trattative con Fnm, Comuni di Como, Grandate, Montano Lucino e Casnate con Bernate e Società Autostrade per l’Italia per progettare e realizzare svincoli a livelli differenziali a ridosso della diramazione 35 della Provinciale dei Giovi vicino alla rotonda denominata “dell’alambicco”.

La soddisfazione di Lucca

Il consigliere provinciale Dario Lucca ha commentato: “Dedico il sì alla mia mozione alla comunità di Grandate perché possa essere l’inizio dell’abbattimento dei tanti troppi muri costruiti i questi 15 anni che hanno isolato Grandate dal resto del mondo. E anche a quegli Amministratori pubblici di Grandate che invece di discutere e risolvere i problemi da anni preferiscono abbandonare i lavori del Consiglio comunale”.

