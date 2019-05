Risultati elezioni Erbese 2019. Dalle 14 inizieranno le operazioni di spoglio per decretare chi sarà il nuovo sindaco di diversi Comuni dell’Erbese tra cui Canzo, Albavilla e Ponte Lambro. Al voto sono andati anche Albese, Alserio, Alzate, Anzano, Caglio, Caslino, Castelmarte, Longone al Segrino, Magreglio, Merone, Monguzzo, Proserpio, Rezzago, Valbrona. Nel lecchese invece tra i Comuni al voto Annone, Bosiso Parini, Costa Masnaga, Sirone, Suello, Molteno, Rogeno.

Risultati elezioni Erbese 2019: gli aggiornamenti

Ore 8 – I Comuni con una sola lista hanno superato di gran lunga il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Risultano quindi già eletti Elvio Colomo di Castelmarte. Qui l’affluenza è stata del 68,94%. A Rezzago affluenza del 75,51% che vede quindi eletto Sergio Binda. A Caglio affluenza del 65,44% eletto quindi Gaetano Losapio. A Merone l’affluenza si attesta sul 62,26% ed eletto risulta Giovanni Vanossi. A Longone al Segrino l’unico candidato era Carlo Castelnuovo. Qui l’affluenza si è attesta sul 67,83%. Quando verrà aperto lo scrutinio alle 14 servirà solo aver ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti. Viste le percentuali di affluenza sembra però scongiurata l’ipotesi Commissario.

Tutti i candidati sindaci

– A Valbrona ci sono Raffaella Carelli (Insieme si può) e Luigi Vener (La nostra Valle)

– A Rezzago l’unico candidato è Sergio Binda (Insieme per Rezzago)

– A Proserpio ci sono Elisabetta Fontana (Vivere Proserpio) e Barbara Zuccon (Il paese che vogliamo).

– A Monguzzo invece i cittadini sono stati chiamati a scegliere tra Marisa in Fusi Cesana (Monguzzo Insieme), Ilaria Nadalin (RinnoviamoMonguzzo – Lega Salvini), Roberto Caspani (Monguzzo per te).

– C’è poi Merone dove si è presentato solo Giovanni Vanossi (Insieme per Merone).

– Veniamo a Magreglio dove ci sono Danilo Bianchi (Insieme per Magreglio) e Donatella Selvini (Per il cambio Magreglio Magrè).

– Per Longone al Segrino unico candidato Castelnuovo Carlo (Viviamo Longone). Avrà bisogno di un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

– A Castelmarte si è presentato solo Elvio Colomo (Per Castelmarte). Attenzione al rischio Commissario.

– Per quanto riguarda Caslino in corsa tre candidati: Donatella Pontiggia (Per il nostro paese tradizione e futuro), Marcello Pontiggia (Vivere Caslino) e Tomislav Mihaljevic (Alternativa Civica).

– A Caglio l’unico ad essersi presentato è Gaetano Losapio (Caglioanch’io). Avrà bisogno di un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Se non si raggiungono queste percentuali, il Comune verrà Commissariato e si andrà a nuove elezioni nel 2020.

– Ad Alzate Brianza scontro a due tra Mario Anastasia (Insieme per Alzate) e Barbara Cereghetti (Vivi Alzate Brianza).

– Ad Albese con Cassano la scelta è stata tra Carlo Ballabio (Buonsenso per Albese con Cassano), Emanuela Livio (CambiAmo Albese con Cassano) e Stefano Colzani (Il Mulino).

– Nel lecchese tra i Comuni al voto Annone Bosiso Parini (Giacomo Gilardi di Bosisio Viva, Cinzia Paris di Bosisio nel Cuore, Andrea Colombo di Progettiamo insieme Bosisio) Costa Masnaga (Sabina Panzeri di Al centro il cittadino) Molteno (Giuseppe Chiarella di Vivi Molteno e Giuseppina Corti di Progetto per Molteno), Sirone (Emanuele De Capitani di Uniti per Sirone), Suello (Giacomo Angelo Valsecchi di In campo per Suello) e Rogeno (Mattia Redaelli, Impegno Comune).