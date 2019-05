Risultati elezioni Ponte Lambro 2019. Ci siamo: alle 14, dopo il voto di ieri, sono iniziate le operazioni di spoglio per decretare chi sarà il nuovo sindaco della città. Sfida a due tra Ettore Pelucchi di Insieme per Ponte Lambro e Francesco Cocchiaro di Valori in comune.

Risultati elezioni Ponte Lambro 2019: aggiornamenti LIVE

Ore 15.46 – ElettoEttore Pelucchi. Sarà lui il sindaco di Ponte Lambro: ha vinto con 1314 voti, ovvero il 58,48%. Il suo sfidante, Francesco Cocchiararo si è fermato a 933 voti, ovvero il 41,52%.

Ore 15.28 – Chiusi due seggi su quattro: Ettore Pelucchi in vantaggio per circa 200 voti su Francesco Cocchiararo.

Ore 15.14 – Chiuso il seggio due, andato al sindaco uscente Ettore Pelucchi per 320 a 167 contro Francesco Cocchiararo.