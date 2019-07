Piena fiducia di Matteo Salvini nei militanti comaschi della Lega. Mentre al Governo gialloverde ricoprono ruoli importanti Nicola Molteni e Alessandra Locatelli, il deputato erbese Eugenio Zoffili è stato di nuovo scelto per la missione più importante: la campagna elettorale.

Salvini sceglie Zoffili

Ex capo segreteria del leader del Carroccio, commissario della Lega in Sardegna, dove ha seguito la corsa di Christian Solinas alle ultime regionali, il deputato erbese Eugenio Zoffili è stato indicato da Salvini responsabile organizzativo della campagna elettorale del partito in vista delle Regionali in Emilia Romagna.

“L’obiettivo è vincere, confermando la crescita della Lega in tutte le regioni italiane e cambiando aria dopo decenni di malgoverno di sinistra. Eugenio ha dimostrato grande efficacia anche in Sardegna dove i risultati elettorali parlano da soli. Buon lavoro a lui e a tutta la squadra”, ha commentato Salvini, in una nota.

“Grazie per la fiducia Matteo. Al lavoro #tralagente e anche qui andiamo a vincere” ha commentato su Facebook l’erbese.